Bungalov u řeky láká k posezení a zamyšlení

Každý, kdo žije chaotickým životem ve městě, by se jistě rád občas zastavil a díval se jen tak do dálky, jak plyne řeka.

„A tak to měli i naši klienti, kteří se rozhodli si poté, co jim odrostly děti, pořídit dům, kde budou trávit svůj volný čas. Lidé jsou zvyklí celý život žít ve městě, a proto se nechtěli právě městského komfortu vzdát. Proto bylo na nás, abychom dokázali v interiéru skloubit jak městský charakter interiéru, tak vnést do domu lehkost bytí,” vysvětluje několika slovy své záměry architektka Alžběta Vrabcová ze studia DMAE Architects.