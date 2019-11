Nová Škoda Octavia RS přijede brzy, takto ji vidí nezávislý grafik

Je to známá praxe. Když automobilky představí své nové modely, designéři z celého světa se předhánějí v tom, kdo navrhne jejich nejhezčí, nejzajímavější či nejextravagantnější verzi, a to i v případě, že ji výrobce třeba nikdy produkovat nebude.

U nové Octavie RS, kterou nyní představil X-Tomi Design na Facebooku, je to ale něco jiného. Její příchod je totiž předem oficiálně oznámený.

Oblíbený designér, který už upravil stovky automobilů do jejich ostřejších verzí, přidal Octavii čtvrté generace zajímavý přední nárazník, větší kola, která známe ze současného „ereska“, auto také snížil, a navíc přemaloval zrcátka, střechu a přední vdechy černou barvou. Vycházel při tom samozřejmě z čerstvě představené Octavie ve verzi liftback.

Na to, jak bude skutečná Octavia RS vypadat, si budeme muset počkat pravděpodobně do jara 2020, kdy se očekává její představení na autosalonu ve švýcarské Ženevě, který se koná od 5. do 15. března.