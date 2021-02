Žena se dočkala nepřekonatelného dárku k Valentýnu

Nejmenovaný zákazník značky Bugatti na to letos šel až neuvěřitelně megalomansky – nechal své ženě postavit unikátní růžový Chiron Sport.

Po mechanické stránce je to pořád Bugatti Chiron Sport, což znamená osmilitrový šestnáctiválec o výkonu 1500 koní.

„Zákazník za námi přišel s vizí, jak chtěl, aby jeho bugatti vypadalo, a my jsme rádi, že ohromná šíře možností individualizace auta značky Bugatti umožňuje realizovat i ty nejambicióznější projekty,” komentoval vůz Ken Choo, šéf firmy HR Owen v Londýně, kde proces výroby auta začal specifikací a objednávkou.

Jednomu se při pohledu na pojmenování auta vybaví písnička „Living Next Door To Alice”, třebaže tenhle příběh má jistě šťastnější pokračování. Druhému zase, že jeho žena by takový dárek snad ani neocenila. V každém případě, materialistickým pohledem je těžko překonatelný.