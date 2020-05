Zbytečná nehoda stála jejího maďarského viníka řidičák

Vidíme v něm černý vůz Hyundai i30, kterak vjede za křižovatkou před autobus a zabrzdí. A to až tak, že autobus do osobního vozu nabourá; dokonce to vypadá, že víc než jednou. Co předcházelo incidentu a proč se tedy řidič hyundaie takto zachoval, oznámeno nebylo.