Zavádějící označení Autopilot značky Tesla má problém i v Kalifornii

Kalifornský Úřad pro motorová vozidla (Department of Motor Vehicles, DMV) označuje jména jako Autopilot či Full Self Driving (Plné samočinné řízení) za klamavou reklamu.

Ve stížnosti k Úřadu pro správní slyšení (Office of Administrative Hearings) z 28. července, která se dostala do rukou novin Los Angeles Times, DMV píše, že automobilka „učinila prohlášení, která jsou nepravdivá nebo zavádějící a nejsou založena na faktech“. Ukazuje přitom na jména jízdních asistentů, která podle ní vytvářejí dojem, že auto zvládne jezdit zcela samo.

Také kritizuje text, který k balíku jízdních asistentů Autopilot firma uvádí na webu: „Jediné, co musíte udělat, je nasednout a zadat, kam chcete jet. A i když to neuděláte, váš vůz se podívá do vašeho kalendáře a odveze vás do předpokládaného místa. Vaše Tesla najde optimální trasu, projede městskými ulicemi, složitými křižovatkami i dálnicemi.“