Zákaz aut se spalovacími motory v jediné zemi může mít globální dopad

Uvádí to britský magazín Autocar a ilustruje na příkladu plánovaného zákazu v Británii v roce 2030; od té doby si tam lidé budou smět koupit pouze plug-in hybrid nebo bateriový elektromobil. Pro srovnání, za rok 2020 mají bateriové elektromobily podíl na tamním trhu pouhých 6,6 %.

Nová auta se do Británie vozí z šestadvaceti zemí světa a na prvních příčkách jsou ČR, Turecko, Polsko, Itálie a Jihoafrická republika. Např. z ČR se do Británie v roce 2019 dovezlo celkem 154 tisíc automobilů s konvenčním pohonem - zhruba 10,5 % z celkového počtu 1,46 milionu v Česku vyrobených aut. To není malý podíl.