Volkswagen ukázal osobní dron. Létající taxi přepraví čtyři cestující na 200 kilometrů

Stroj patří do nové kategorie eVTOL, do které se pouštějí krom výrobců letadel i další automobilky jako Hyundai. Zkratka eVTOL znamená „electric Vertikal Take-Off and Landing aircraft“, ve volném překladu označuje elektrické létající dopravní prostředky, které mohou vzlétat a přistávat vertikálně.