Volkswagen ID Buzz na obzoru. Dorazí se třemi různými variantami

Podle webu Automotive News Europe německá automobilka v souvislosti s postupným odhalováním uvedla, že ID Buzz dorazí ve třech různých variantách tak, aby uspokojil každou sortu zákazníků. Jako úplný zaklad dorazí na trh užitková verze s názvem Cargo. Vůz by měl svým elektrickým pohonem posloužit hlavně společnostem, které se specializují na přepravu zásilek ve velkých městech.

Evropská varianta má cílit mimo jiné na sdílenou taxislužbu či podobné služby, které do jednoho auta na jedné trase naberou více vzájemně cizích lidí najednou, kteří ovšem za takovou cestu zaplatí. Samozřejmě, dnes něco takového můžete provozovat s normálním naftovým multivanem.

Volkswagen chce překonat Teslu a do čtyř let být jedničkou na trhu s elektromobily

Volkswagen chce překonat Teslu a do čtyř let být jedničkou na trhu s elektromobily AutoMoto

Volkswagen zároveň v ID Buzzu testuje autonomní řízení čtvrté úrovně, která by umožňovala zcela samostatnou jízdu na správně značené komunikaci. Taková verze by mohla zajistit doručovatelské služby. Otázkou zůstává, kdy provoz podobných technologií na „starém kontinentu“ posvětí Evropská unie. ID. Buzz by měl na trh i v České republice dorazit v příštím roce.