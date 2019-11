Volkswagen Golf není v posledním tažení, vytrvá i po roce 2030, říká konstruktér

Podle Larse Hentschela z oddělení pohonných ústrojí tu Golf stále bude i v dalších vydáních. „V žádném případě nebudeme mít stoprocentní elektrifikaci v roce 2030. Ani můj šéf Herbert Diess se do toho nehrne. To by bylo příliš,” uvedl pro britský magazín Top Gear a dodal, že je přesvědčen, že Golf bude mít i devátou generaci. Ta by mohla být na světě někdy v roce 2027 až 2028, pokud si model zachová zhruba sedmiletý životní cyklus.