Nový Volkswagen Golf osmé generace přijíždí s pěti hybridními verzemi

Podle řady názorů není nový Golf až tak odlišný od toho stávajícího, snad kromě předních světel, která jsou opravdu výrazně jiná. Podobnosti co do vzhledu a rozměrů jsou ale asi tak jediné, které lze najít. A protože na design si každý udělá názor vlastní a vůz si může prohlédnout do detailu na fotografiích, pojďme pod slupku.