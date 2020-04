V Rusku převedli videohru Need for Speed do reality

Zejména patříte-li k těm mladším fanouškům aut, dost pravděpodobně znáte sérii závodních videoher Need for Speed. Některé díly byly povedené více, jiné méně; Most Wanted z roku 2005 jistě patří k těm prvním svým propracovaným způsobem „práce” s virtuální policií.

Samozřejmě že jezdit ve skutečnosti tak divoce jako ve hře není možné. Pomocí digitálních triků to ale jde aspoň připodobnit. A právě to udělal Vladislav Čekunov pomocí BMW M3, upraveného tak, aby připomínalo M3 GTR v oné hře.

Skutečné M3 GTR to není; z videa a z fotografií na Instagramu to lze poměrně dobře poznat. Odlišný je přední nárazník i interiér. A vzhledem k tomu, že pravé M3 GTR bylo vyrobeno v pouhých šesti kusech, je velmi nepravděpodobné, že by ho někdo jakkoliv upravoval, a tak snižoval jeho sběratelskou hodnotu.

Tvůrci prokázali úžasný cit pro detail - všimněte si, že když se otevře mapa, není to fiktivní město z Need for Speed, nýbrž skutečný Petrohrad, kde video vznikalo. I malá mapa, zobrazená vlevo dole při jízdě, odpovídá.