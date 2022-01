Turek se vydal po tramvajových kolejích, jako by to byla silnice

Vidíme ho jet po tramvajových kolejích, jako by to byla silnice, třebaže oba směry silnice jasně vedou jinudy. Dokud jsou koleje vsazené v dlažbě, není problém – ale poté, co auto vjede do zastávky, dlažba skončí a vůz samozřejmě uvízne. Do tunelu a do zastávky vjíždí celkem svižně, nevypadá jako zmatený člověk, který neví, kam má jet a co má dělat. Přesto se z kolejí sám nedostal, byla potřeba pomoc hasičů.