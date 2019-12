Toyota Aygo dostane třetí generaci, využití kolínské automobilky je záhadou

Pomoci by mohla třetí generace auta. „Stále je to pro nás dobrý segment, pomáhá s prodeji především ve skupině mladších lidí,“ řekl van Zyl a potvrdil, že na cestě je třetí vydání. Nevyloučil mimo jiné, že se Toyota zaměří třeba na elektrický pohon, jako to třeba udělal Volkswagen u modelu Up! nebo Škoda se svým Citigoe iV.