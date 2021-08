Testování nové soutěžní fabie oficiálně: Líbí se Kopeckému i Mikkelsenovi

Dosud to bylo „jen” video z youtubového kanálu, nyní o tom hovoří i sama automobilka – testování nové generace soutěžní Škody Fabia je v plném proudu. Automobilka to oznámila videem, které končí slovy, že se máme těšit na rok 2022. Tehdy se vůz podívá do ostrého nasazení.