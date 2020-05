Test Suzuki Swift AllGrip: Když potřebujete malé auto s pohonem všech kol

Prostoru je v interiéru dost i do šířky, avšak rychle si všímám problému - když sedím tak, abych na všechno pohodlně dosáhl, pravým kolenem tlačím do ovladače rychlosti ventilátoru na středové konzoli. Pořád ji tak nechtěně měním.

Swift má na to, že je to v podstatě městský hatchback, slušně vysoký podvozek. V kombinaci s pohonem všech kol tak pořád přemýšlím nad tím, kde se projet mimo asfalt.

Mám spíš dojem, že se zadní kola zapojují, už když řídící elektronika nabyde dojmu, že by ta přední možná, teoreticky, snad mohla ztratit trakci. Funguje i na asfaltu - když v zatáčce přidám plyn, necítím snahu auta vypochodovat do vnějšího příkopu. Kola se zakousnou a ochotně vykrouží oblouk.

I při rozjezdu je cítit, že auto “nehrabe jen předníma”, a na nezpevněném či kluzkém povrchu tak máte jistotu, že se snadno a bez zbytečného protáčení předních kol rozjedete i do kopce. Po technické stránce je to relativně jednoduchý systém s viskózní spojkou mezi nápravami, takže na zadní nápravu může jít maximálně 50 % síly.

Co na to spotřeba? Ta je, snad i díky mild hybridnímu ústrojí, velmi příjemným překvapením. Po městě jezdím do sedmi litrů a cesta z Jeseníků do Pardubic ukázala průměr 5,9 l/100 km. Dálnice do Prahy průměr zvedla o dvě deci, ovšem silný protivítr na tom jistě měl svůj podíl.