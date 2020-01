Ostrý hatchback ze staré školy. Toyota představila Yaris GR

Když Toyota před pár lety představila Yaris GRMN, fanoušci rychlých kol byli nadšení. Takové auto dlouho nikdo nepostavil - mrňavou krabičku s kompresorovým motorem, manuální převodovkou a nebývale pečlivě a důsledně upraveným podvozkem. Nyní se Toyota snaží předehnat sama sebe, a to s novým Yarisem GR.

Ta písmenka znamenají „Gazoo Racing” a starší splašený Yaris k nim měl ještě MN, tedy „Masters of Nürburgring”. Že by méně písmenek znamenalo méně auta, však není ani v nejmenším pravda. Právě představený Yaris GR má o 49 koní, 110 N.m a jednu poháněnou nápravu víc než starší GRMN.

Čtete správně, ostrý Yaris dostal pohon všech kol. A to není všechno, nad čím spadne brada - výkon 261 koní a točivý moment 360 N.m dává přeplňovaný tříválec o objemu 1618 ccm.

To znamená, že až se Yaris GR začne vyrábět, bude mít nejsilnější tříválec v historii a zároveň nejobjemnější tříválec v současné automobilové produkci. Větších moc nebylo ani v historii; prvenství drží vznětový tříválec italské firmy VM Motori o objemu 1774 ccm, který se dával do Alfy Romeo 33.

Čtyřkolka tu nemá být jen do počtu.

To nejzajímavější je na Yarisu GR pohon všech kol. Zástavba byla možná díky zkombinování přední části platformy GA-B, na které jezdí civilní Yaris , a zadní části větší GA-C z Priusu, Corolly či Lexusu UX. To mimo jiné znamená, že místo torzní příčky civilního Yarisu je vzadu zavěšení kol řešeno dvojitými lichoběžníkovými rameny.

Systém 4x4 se jmenuje GT-Four a je stálý, tj. že při běžné jízdě jsou skutečně poháněna všechna kola. V režimu Normal je rozdělení točivého momentu na přední: zadní nápravu v poměru 60:40, v režimu Sport se poměr změní na 30:70 a v režimu Track je to 50:50. Okolo těchto základních poměrů se rozdělení síly automaticky uzpůsobuje podle aktuální situace.

Pro co nejlepší rozložení hmotnosti novinky je motor posunut blíže ke středu vozidla a baterie - normální dvanáctivoltová, není to hybrid - se přestěhovala do kufru. Ke snížení odporu vzduchu zase pomáhá nižší linie střechy třídveřové karoserie.