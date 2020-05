Test Hondy Civic Type-R po modernizaci: Výbušná, ale i překvapivě kultivovaná

To není případ testované varianty GT, která s novým modrým lakem Boost v kombinaci s červenými doplňky, dvacetipalcovými koly a zmiňovaným velkým madlem z nákupního košíku na zádi působí, jako kdyby unikla z japonského komiksu.

Škoda jen, že digitální přístrojový štít zčásti ovládáte starosvětským tykadlem a o infotainmentu na středové obrazovce si nejspíš budete myslet, že jde o špatný vtip. Auto s cenou klidně kolem milionu korun nabídne vážně zastaralou grafiku a rozlišení, nepříliš uživatelsky přívětivé prostředí a na dnešní dobu otřesnou rychlost odezvy. V době, kdy auta segmentu B s třetinovou cenovkou umí to, co umí.

Psát o tomhle autě, že je ostré jako japonský meč katana, je jedno z největších klišé. Ovšem k projevu tohoto auta v režimu +R to vážně sedí. Řízení je na dnešní poměry úžasně přesné. Stejně jako další ovládací prvky, řazení, brzdy. Auto si tak v rychlém tempu můžete směrovat tam, kam potřebujete.

Dvoulitrový čtyřválec má stále 320 koňských sil. Po startu budete pravděpodobně zklamáni. Žádné bublání, práskání ani dunění se nekoná. To spíš slyšíte cvakání rozvodů z přídě. Ovšem tahle strojovna si na nic hrát nemusí. To pravé divadlo rozpoutá s rostoucími otáčkami.

Jen se mi zdá, jako kdyby se inženýři snažili přenést typické chování starších motorů VTEC s atmosférickým plněním, které po přepnutí variabilního časování letěly ve vysokých otáčkách jako zběsilé, zatímco „dole” to byly mrtvoly.

Do tohoto auta jsem přesedl po týdnu s Fordem Focus ST . Ten má sice o 40 koní méně, ovšem jeho 2,3litrový motor má jednak větší objem, a za druhé i menší turbodmychadlo. Tah tak cítíte lineárně od středních otáček. To jednotka v Civicu „vybouchne” kolem 4,5 tisíc, pak s krásně mechanickým jekotem míří až k sedmi tisícům. Neruší tady ani nový zvukový doprovod s reproduktorů, který dorazil v rámci faceliftu, protože více vnímáte opravdové syčení turbodmychadla a sání.

Při ostrém tempu tak musíte počítat s tím, že druhý stupeň budete používat často a na trojku z vlásenky auto bůhví jakým tempem nevytáhne. Výkon na silnici auto přenést skrze přední nápravu s dělenou těhlicí a samosvorný diferenciál skvěle. Jen by si auto zasloužilo lepivější pneumatiky než Continental ContiSportContact 6.

Podvozek v nejostřejším režimu zvládá i ty nejhorší nástrahy českých okresek, na vlnách jako kdyby auto přisál k zemi. To když přední nápravu nerovnost přizvedne a leckterý ostrý hatchback se dokáže zachovat nervózně. V oblouku má Type-R tendenci spíše k neutrálnímu chování. Rozverné odsazení zádě se tu nekoná tak často jako u konkurence. To z něj činí jistou a efektivní zbraň.

Logo Type-R by tu ani být nemuselo...

Vážně, je to ostrá zbraň, která svým tempem a jistotou fascinuje. Pravděpodobně byste čekali, že cestou domů z víkendového řádění na Šumavě či okruhu vás za to na dvacetipalcových kolech se snad jen namalovanými pneumatikami pěkně vytřese, ovšem to je omyl.