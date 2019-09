První jízda s novým Fordem Focus ST: Špička mezi rychlými hatchbacky

Ford Focus, auto roku v Česku pro letošní rok, opravdu má co nabídnout. Zjišťoval to kolega s luxusním kombíkem a já s verzí Active se zvýšeným podvozkem . Pokud prahnete po sportovnějším svezení, bude se vám líbit právě tahle verze - ST, tedy Sports Technologies.

Když se nabažím sedaček, chytám do ruce drobně upravený volant. Změn si všimněte na pravé straně – jsou tu tlačítka S a Mode. Tím prvním se z jakéhokoliv režimu dostanete rovnou do Sportu, tím druhým si můžete přepínat mezi až čtyřmi jízdními módy. „Až“ proto, že ten čtvrtý, nejostřejší, nazvaný Track a určený na okruh, se pojí s příplatkovým paketem Performance.

Pokud to přeženete s plynem, čeká vás nedotáčivost, kterou je jasně znát ve volantu. A pokud najíždíte do zatáčky na brzdách, zadní náprava je mnohem živější, mnohem více se zapojuje do děje a mnohem více vám dává znát, že tohle auto sice poblíž limitu adheze nekouše, ale taky ho musíte pořád řídit.

O chvilku později skáču do benzínové verze, do toho „skutečného“ ST – jak palivem, tak i technikou v útrobách. Motor v něm, 2,3l EcoBoost, pracuje i pod kapotou Focusu RS minulé generace a základní verze Mustangu, byť je tu samozřejmě podladěný, a to na 280 koní. Hned po startu je znát jadrnější tón výfuku, hned po rozjetí příjemnější projev oproti „dehtu“. A to ještě nejedeme nijak rychle.