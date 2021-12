Tesla umožňuje hrát za jízdy videohry i řidičům

Automobily značky Tesla na svém centrálním displeji už dlouho nabízí videohry. Dosud je ale bylo možné hrát jen tehdy, když auto stálo, ne při řízení. To se ale s poslední aktualizací softwaru změnilo a hry jsou de facto přístupné i řidiči při řízení, píše web novin New York Times.

Hry jsou za jízdy pochopitelně určené pasažérovi na pravé sedačce, ovšem jediné, co řidiči brání ve spuštění hry, je klepnutí na tlačítko s nápisem „Jsem pasažér“. Vůz podle dostupných informací nehlídá, jestli v sedačce spolujezdce někdo sedí.

Že hraní her na displeji auta za jízdy je gigantickým rozptýlením pozornosti, kterou řidič musí věnovat řízení, je nasnadě. Nevěnování se řízení vozidla je v Česku nejčetnější příčinou dopravních nehod s obrovským náskokem už několik let v řadě, každoročně se takto u nás stane okolo 17 tisíc nehod, uvádějí policejní statistiky.

O možnosti hraní her za jízdy už ví NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration, Národní úřad pro bezpečnost silniční dopravy) a zkoumá, zda nepředstavuje přílišné riziko. „Nehody zapříčiněné rozptýlením jsou znepokojivé, a to zejména ve vozidlech vybavených různými systémy typu obrazovek,“ cituje z prohlášení úřadu agentura Reuters.

Nikdo nechce jezdit po silnicích, po nichž jezdí auta s řidiči, kteří místo řízení hrají videohry. Vozy Tesla jsou sice vybaveny systémy, které se jmenují Autopilot a Full Self Driving (plné samočinné řízení), ale ani jedno z toho není autonomní řízení, při kterém by se mohl řidič přestat věnovat vozovce. Jsou to asistenční systémy pro usnadnění jízdy a řidič při jejich použití musí být kdykoliv připraven převzít nad vozem kontrolu.