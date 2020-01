Tesla cílí na Čínu. Po otevření továrny ukázala auto inspirované tamním vkusem

„Abychom mohli změnit ikonické Vyrobeno v Číně na navrženo v Číně,“ tak zní vize miliardáře Elona Muska, který by rád vybudoval designérské a vývojové centrum v „zemi draka”. Zde by mohly budoucí modely od Tesly nasát tamní atmosféru, kulturu a design.

Musk podle svých slov věří, že výsledná vozidla by se mohla prodávat celosvětově a nejenom v Asii. „Myslím, že to bude velmi cool a vzrušující. Čína disponuje jedním z nejlepších umění na světě a myslím, že by to bylo oceněné celým světem. Měly bychom to udělat a uděláme to,“ nechal se slyšet vizionář.