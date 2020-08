Tatra vyrábí obrněnce Titus pro armádu, první kus zkušebně vyhodí do povětří

Podvozky poslali do Versailles u Paříže, kde má francouzská státní zbrojovka Nexter jednu z továren, aby tu na podvozky vyrobili pancéřové korby. Poté se vozy vrátí do Kopřivnice k dokončení.

Celá sériová výroba by se měla postupně přenést do Kopřivnice a do dalších českých firem. Podíl českého průmyslu už ze startu bude 65 procent, a až bude přenesena veškerá výroba do Česka, podíl stoupne na 80 procent.