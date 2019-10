Škoda Superb slaví 85. narozeniny, první vozy měly 55 koní

...otcem moderního vozu Škoda Superb je vlastně tehdejší šéf Škody Wilfried Bockelmann? On jej sice nenavrhl, ale vlastně si jej vydupal před vedením koncernu VW. I když tehdy Češi měli původně Wilfrieda Bockelmanna za cizince, který chce Škodu vytunelovat a zničit, nakonec zjistili, že tento muž byl tím nejlepším, co mohlo značku potkat. Bockelmann se se Škodou setkal už před revolucí. Pracoval totiž pro značku Pierburg jako konstruktér a Škoda tehdy hledala vhodný karburátor do modelu Favorit. Právě Pierburg se pak stal dodavatelem této technologie a Bockelmann hlavním konstruktérem. Po revoluci a převzetí Škody koncernem Volkswagen nastartoval vlastně všechny změny k moderním automobilům, i přes výrazné neshody s vedením koncernu. Jenže pro svou neústupnost a hlavně perfektní technické vědomosti byl oblíbený u Ferdinanda Piëcha, takže přes něj dokázal prosadit nejen první využití podvozkové skupiny A0 na Škodě Fabia, a nikoli na Volkswagenu Polo, ale i posunutí Škody do segmentu reprezentativních vozů.