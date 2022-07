Škoda Auto má nového šéfa, funkci předsedy představenstva převzal Klaus Zellmer

Schäfer oznámil svůj konec v čele Škodovky poněkud nečekaně loni v prosinci. Zamíří odtud do vedení značky Volkswagen.

„Vidím před sebou vysoce motivovaný tým, který v uplynulých dvou letech zvládl nejrůznější výzvy. Nyní nás čeká další krok. Obrovskou předností značky Škoda je její zaměření na zákazníka. Na tom chceme systematicky stavět i v nadcházejícím období digitalizace a elektrifikace,” řekl před svým nástupem do funkce Zellmer.

„Naším záměrem je, aby všechny produkty a služby dávaly perfektní smysl, byly snadno použitelné a pomáhaly zlepšovat život našich zákazníků. Společně s naším sociálním partnerem, Odbory KOVO, dostaneme společnost Škoda Auto na 'Next Level' a úspěšně ji provedeme desetiletím transformace tak, aby všichni škodováci měli zítra a pozítří jistou práci. To je můj cíl a to mě motivuje,“ doplnil Zellmer.