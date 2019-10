Škoda apeluje na stát, chce větší podporu elektromobility

„Vzhledem k tomu, že se České republice nepodařilo evropské politické zastoupení přesvědčit o tom, že hybridní vozy jsou dostatečně ekologické, jsou teď tím jediným, co nám pomůže snížit emise na požadovanou úroveň, čistě elektrické vozy,“ řekl Kadera. Rozšíření elektromobility má podle něj tři podmínky: musí být na trhu dostatek dostupných modelů, musí existovat síť dobíjecích stanic a lidé musí mít o nákup elektromobilů zájem.

„My se jako výrobce můžeme podílet na prvním z těchto pilířů. Předpokládáme, že do roku 2022 budeme nabízet deset elektrifikovaných modelů. Částečně se můžeme podílet i na budování dobíjecích míst. Například tím, že jedno umístíme v každém našem dealerství, budou je mít k dispozici zaměstnanci na podnikovém parkovišti,“ uvedl Kadera.

Upozornil ale na to, že v současné době je dobíjecích míst velmi málo, v celém Česku přibližně 400. Stavba dobíjecího místa je v současnosti komplikovaná i kvůli tomu, že zatím neexistují potřebné předpisy pro jeho výstavbu a proces je velmi zdlouhavý. Ideální stav by přitom byl, aby na deset elektromobilů připadala jedna dobíječka.

„Pro dodržení limitů emisí CO2 je zapotřebí, aby u nás do 11 let jezdilo 250 000 elektromobilů. Pokud se to stane, bude tady v roce 2030 chybět 20 000 dobíjecích stanic. Jejich budování lze z poloviny spolufinancovat z operačních programů Evropské unie,“ míní Kadera.