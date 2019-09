Sestřih kuriozit za dobu existence tunelu Blanka: pes, kočárek i couvání

A nejen to, také jednoho psa a pár aut, jejichž řidiči by si měli zopakovat autoškolu. V některých případech totiž k nehodě chybělo jen málo a jednomu zůstává rozum stát, jak je možné, že řidiče třeba napadne otočit se v tunelu do protisměru.

Co dělat, abyste se do podobného videa příště nedostali vy? Obecná pravidla jsou jednoduchá – nezastavovat, necouvat, neotáčet se, a to ani v případě, že minete potřebný výjezd, a sledujte příslušné dopravní značení. Je to velmi podobné jízdě po dálnici.