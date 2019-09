Praha představila novou studii na dostavbu městského okruhu. Otevřít ho chce v roce 2031

„Jsem rád, že tato koalice pochopila, že žádný Godot nepřijde a že není na co čekat. Realita není nesmyslná a my jsme schopni v roce 2031 okruh zprovoznit a tunel otevřít,” řekl v úvodu představování studie architekt Jan Kasl.

Celkově by mělo být dostavěno 10,2 kilometru a 8,5 kilometru z toho by mělo být v tunelu, což je dvakrát více než bylo původně plánováno. Kolik by měla dostavba stát, ale zatím vedení Prahy neví. „Investiční náklady dáváme nyní dohromady s projektanty. Určitě budou vysoké, ale tak je to se vším,” řekl na dotaz na cenu náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09).