Rus se naštval na servis a podpálil svůj zánovní mercedes za 4 miliony

Že zoufalí lidé dělají zoufalé činy, je dobře známá věc. Jak zoufalý ale musí být člověk, který podpálí zánovní auto za nejméně 4,4 milionu korun? Přesně to totiž udělal ruský youtuber Michail Litvin, jak ukazuje jeho čerstvé video.

Samozřejmě, neudělal to jen tak z plezíru. Čtyřdveřové kupé Mercedes-AMG GT 63 S si koupil v roce 2019 a měl z něj opravdu radost, jezdil s ním na okruhy a sem tam i driftoval; ostatně, od AMG se očekává, že bude stavěný na vysoké nároky jeho majitele.

Zprvu to měl být pouze nekvalitní benzín, co způsobuje problémy. Když se to ale opakovalo, mechanici byli důkladnější a objevili závadu na jednom z turbodmychadel - a v rámci záruky ho vyměnili. Problém se ale vrátil.