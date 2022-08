Rodina uvázla na dvě noci v australské divočině. Slepě věřila navigaci

O tom, že se bezmezná důvěra v instrukce navigačního přístroje či aplikace nemusí vyplatit, se přesvědčila rodina v Austrálii. Problém byl až tak velký, že po dvou ženách a dvou dětech, které jely v Hyundai Tucson, vyhlásila policie pátraní poté, co 8. srpna přijala hlášení o jejich zmizení.

Druhý den je našli zhruba 50 kilometrů jihovýchodně od města Tibooburra v Novém Jižním Walesu. Vůz byl zapadlý v blátě na polní cestě, na niž řidičku dovedla navigace cestou z Queenslandu do Adelaide. Navigace je „zavedla na prašnou cestu mimo zpevněnou silnici, kde zapadli“, píše australský web 9News, který zprávu přináší.

Poté, co vůz uvázl, chtěla řidička dojít pěšky pro pomoc. Po čtyřech hodinách to však vzdala a vrátila se zpátky do vozu. Kde konkrétně SUV zapadlo a jak daleko tedy byla civilizace, není známo, ale v místě nebylo pokrytí mobilním signálem, takže si posádka vozu nemohla přivolat pomoc.