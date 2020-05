Renovace Citroënu se protáhla na 35 let. Poprvé vyjel v plné parádě k výročí konce války

Ti, kteří někdy renovovali historický vůz, vědí, že se práce může protáhnout na několik let a oproti plánu násobně prodražit. Steve Southgate z anglického hrabství West Midlands pracoval na tomto Citroënu Traction Avant pětatřicet let a investoval desítky tisíc liber.

Stálo to za to? Posuďte sami: Traction Avant je obecně známý jako vůz, který z pohonu předních kol u osobních aut jakožto výsady drahých amerických Cordů udělal masovou věc - mezi léty 1934 a 1956 se ho vyrobilo zhruba 760 tisíc kusů.

Jenže tohle není jen tak nějaký Traction Avant, nýbrž prodloužená verze Limousine, kterých v letech 1938 až1939, kdy se výhradně vyráběly, vzniklo jen 213 kusů. Ne 213 tisíc, prostě dvě stě třináct. Do dnešního dne se dochovaly pouhé tři kusy a tohle je jeden z nich.

V takovémto nepěkném stavu Steve Southgate Citroën objevil v roce 1985. Foto: Profimedia.cz

Verze Limousine je delší o nějakých 25 cm, samozřejmě ve prospěch prostoru na zadních sedačkách. Tato auta využívali ředitelé a prezidenti, neboť na svou dobu byla poměrně luxusní.

Příběh renovace tohoto konkrétního kousku začíná v roce 1985 v zapadlé garáži v Essexu. Steve Southgate si všimnul velkého Citroënu a chtěl ho koupit. Povedlo se mu to po třech měsících a vůz si odvezl. Pak začal pátrat po jeho historii.

Zjistil, že vůz ve Francii přečkal válku - šestiválcové Traction Avanty a Limousiny byly z velké většiny zabaveny nacisty při okupaci - a v roce 1947 se dostal do Anglie. Tam chvíli jezdil jako taxík v Londýně, neboť když ho Southgate objevil v oné garáži, byl oděn do žluté a černé barvy, jako měly tehdejší taxíky.

Vůz stál léta zastrčený v garáži. Foto: Profimedia.cz

Slabou stránkou Traction Avantů byla převodovka. Southgate má za to, že právě z toho důvodu ho někdy v 60. letech zatlačili do garáže a nechali tak, dokud ho o nějakých 20, 30 let později neobjevil a nekoupil.

Započal s renovací, která měla původně být pětiletým projektem, ale protáhla se na zmíněných 35 let. „Před nějakými třemi měsíci jsme ho nastartovali a trošku projeli, ale ještě nebyl hotový. Když se ale blížil den 75. výročí konce druhé světové války v Evropě, zhruba před třemi týdny jsem si řekl, že by bylo pěkné, kdyby už jezdil. Tak jsem se pustil do dokončování,” uvedl Southgate pro web Daily Mail, který jako jeden z několika médií informace přinesl.

Dnes, po dlouhé renovaci, je jako nový. Foto: Profimedia.cz

Vůz rychle sklidil ohlas. „Všechny francouzské kluby mi napsaly, a dokonce se ozval někdo z Rumunska,” říká. „Je to pravděpodobně to nejvzácnější původní auto, které jsem kdy vlastnil,” dodal šťastný majitel.

Southgate se zabývá obchodem s ojetými vozy a několik „běžných” Traction Avantů už renovoval. Tento byl ale speciální. „Tyto renovace nikdy neděláte kvůli zisku, ale kdybych měl fakturovat, bylo by to na nejméně 50, 60 tisíc liber (1,28 až 1,53 milionu korun),” řekl s tím, že je pojištěný na 60 tisíc liber. A za pár let ho možná prodá.