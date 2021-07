První jízda v Audi Q4 Sportback e-tron: Z elektropohonu jen benefituje

Co do vzhledu nechám promluvit fotky, fialová barva Aurora (opravdu je to ona, v konfigurátoru vypadá úplně jinak než ve skutečnosti) mu sluší a nastavitelný světelný podpis – v infotainmentu kdykoliv, ne jedině před zadáním do výroby, jako u Q5 – je zajímavým detailem.