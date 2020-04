První jízda s BMW 220d GranCoupé: Stylovka, která potěší i v zatáčkách

Není to tak dávno, co BMW řady 2 bylo buď dvoudveřovou zadokolkou , nebo pětidveřovým MPV – a nic mezi tím. Jenže spousta lidí nedokáže ocenit výhody motoru vpředu podélně a pohonu zadních kol v mrňavém autě a radši mají o trochu víc místa uvnitř na stejném půdorysu. A hlavně chtějí něco stylového s modrobílou vrtulí na nose. Takže přivítejte BMW řady 2 GranCoupé.

Otvírám dveře a zapadám do sedačky. Díky paketu M Sport má sedačky, které vážně dobře obepnou trup. Místa je tu tak akorát, abych se tu vešel, na všechno dosáhl a nikde mě nic neobtěžovalo.

Psát o tom, jak všechno působí bytelně smontované, asi nemá cenu – u BMW se to tak nějak očekává. Vyzdvihnu ale tlačítka předvoleb na středové konzoli, která vám ukážou, co je na nich uložené, když se jich dotknete, a intuitivní ovládání v podstatě všeho, co vás napadne.