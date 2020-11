Proč v golfu není vidět na ovládací panel klimatizace? Měl být lépe vybaven

Takovéto ergonomické chyby však nejsou koncernu Volkswagen vlastní, zkušenosti s výrobou aut má obrovské a většinou je všechno téměř perfektní. Proto mě zajímalo, co za tím stojí - a při prezentaci nové dodávky Caddy jsem se na to zeptal.

Podle vyjádření automobilky je původcem nový Golf osmé generace. Primárně pro něj byl displej spolu s dotykovým panelem pod ním - je to jedna součástka - vyvíjen. Podsvícení onen panel nedostal záměrně, protože golf měl mít ambientní osvětlení také ve stropě, jako mají vozy BMW. To by na panel svítilo a podsvícení by tak podle Volkswagenu nebylo nutné.