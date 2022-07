Příští generace Chrysleru 300 má coby elektromobil přijít za čtyři roky

Feuellová se v minulosti nechala slyšet, že nástupce 300 bude výrazně odlišný nejen od současného spalovacího modelu, ale i od toho, co je dnes běžně k dostání. Pod těmito slovy se může skrývat v podstatě cokoliv, avšak asi ne charismaticky „krabicoidní” americký sedan, jakým je dnešní 300.

V každém případě je pravděpodobné, že vůz bude stát na platformě STLA Large, která je určena pro vozy koncernu Stellantis o délce nad zhruba 4,7 metru. To by znamenalo 800V architekturu a baterii o kapacitě nad 100 kWh, která by měla stačit k dojezdu 800 km na jedno nabití.