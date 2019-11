Přímé srovnání Octavií aneb Jak moc nová škodovka narostla

Poměrně zásadní změny vidíme v interiéru. Kromě dvouramenného volantu udeří do očí „plovoucí” displej na vrchu středové konzole, výdechy klimatizace se přesunuly pod něj. Ovládání klimatizace, které dosud v Octavii vždy mělo vlastní panel, se přesunulo do dotykového displeje.

Nová Octavia je oproti té staré delší a širší bez zrcátek, avšak včetně zrcátek je užší. Měří 2003 mm a těsně se tak nevejde do zúženého pruhu s limitem šířky dva metry. O dva centimetry narostl přední převis a vpředu i vzadu se zmenšil rozchod kol. Co to udělá s jízdní stabilitou, je zatím otázkou. Plusem je ale prostornější interiér vpředu, a to do šířky i na výšku. Na zadních sedadlech je v obou generacích prostoru o něco méně, jak ukážou tabulky úplně dole, poskládané z oficiálních hodnot.