Představitel Jamese Bonda upravil Aston Martin, v přihrádce najdete překvapení

Nádherný vůz s vidlicovým dvanáctiválcem pod kapotou samozřejmě James Bond, tedy jeho představitel, neupravoval jako designér nebo nepřidával hračky typu výsuvné kulomety a podobně. Jen vybral barvu (temně modrou), obšití sedadel, obložení přístrojové desky a dveří a doladil drobnosti přesně tak, jak by se to líbilo jemu.

A auto vypadá opravdu skvěle. Jenže to není všechno. Kdo si ho koupí, dostane navíc i hodinky Seamaster Diver 300M Omega. V přihrádce u spolujezdce pak nebude ukryta zbraň Walter PPK podle agentova vzoru, ale VIP lístky na premiéru nového, dokonce už pětadvacátého dílu bondovek s názvem No Time to Die, která se koná v dubnu roku 2020.