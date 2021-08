Porsche chystá do Mnichova koncept orientovaný na budoucnost

„Po více než 70 let byl motorsport nejtvrdším testovacím prostředím pro vývojářské inovace na jejich cestě do sériové výroby. Porsche touto cestou šlo léta a stále to dělá. Na IAA Mobility se dívá do budoucnosti – s nejmodernější technologií kombinovanou s dechberoucím designem,” stojí v popisku obrázku, který s největší pravděpodobností ukazuje přední světlo nějakého nového modelu.

Ovšem co za model to bude, můžeme jen hádat. Může to být nový vrcholový supersport, ale práci na autě takového střihu automobilka nedávno popřela. Také to může být experimentální závoďák nebo předzvěst elektrického nástupce modelů 718. Tyto modely by ale podle starších slov Franka-Steffena Wallisera z automobilky hned tak elektrifikovány být neměly.