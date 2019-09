Porsche nesází jen na elektřinu, ikonická 911 si zachová spalovací motor

Už dlouho se o tom mluví, ale skutek pořád nikde – Porsche 911 zatím stále jezdí na kapalné dinosaury, nikoliv na elektřinu. A podle Franka-Steffena Wallisera, viceprezidenta automobilky pro modelové řady 911 a 718, to tak i dlouho zůstane.

„911 je poslední auto, které bude elektrifikované,“ řekl pro Novinky.cz Walliser na frankfurtském autosalonu. S charakterem tohoto auta „nevidí možnost“ jít v tuto dobu do plně elektrické verze.

Porsche 911 (992) Foto: Porsche

Platí to i v souvislosti s vizí „Go to zero“, v jejímž rámci se chce automobilka Porsche do roku 2050 stát firmou s nulovým negativním dopadem na životní prostředí? „Uhlíkově neutrální neznamená jen plně elektrická auta,“ vlévá Walliser naději do života nejednoho fanouška aut. Radši než na elektřinu má 911 jezdit na syntetický benzín.

To je palivo, které se vyrábí z vodíku a uhlíku, který vezmete z životního prostředí ve formě plynného CO2. Vznikne kapalina, kterou pak použijete stejně jako benzín – vstříknete ji do válce, spolu se vzduchem stlačíte a zapálíte. Tedy proces, který fanouškům aut na elektromobilech nejvíc chybí.

Výhoda takovýchto paliv je, že jsou podle Wallisera uhlíkově neutrální. Sice se při jejich spalování uvolňuje CO2 do ovzduší, ale při jejich výrobě se ten stejný démonizovaný plyn ze vzduchu vzal. Kromě toho se dají syntetická paliva distribuovat v rámci existující infrastruktury.

Na otázku, kdy něco takového můžeme čekat na světě, odpovídá generální ředitel Porsche Oliver Blume pro britský Autocar. „Jsme nyní v rané fázi, je to pořád velmi drahé, ale když přemýšlím deset let dopředu, bude to jedna z variant,“ uvedl.

Jde i o radost z řízení. A té nabízí 718 Cayman GTS spousty. Foto: Petr Hloušek, Právo

Jak k elektrifikaci přijde menší 718? „Díváme se do všech segmentů, hledáme, co má smysl,“ odpovídá na mou otázku Walliser. „Musí si zachovat charakteristiku základu nabídky, musí zůstat hbitým sporťákem se zábavným jízdním projevem, to musíme chránit,“ dodává.

Pokud by elektrická verze 718 Caymanu nebo Boxsteru vznikla, určitě nebude stát na platformě MEB, byť ta má taky motor před zadní nápravou a pohon zadních kol. Žádná její komponenta není totiž podle Wallisera vhodná pro sportovní auto – rozvor je příliš dlouhý, brzdy a odpružení nepasují, pozice sedadla je špatně. Vůz by stál na vlastním, unikátním základě.

Manuální převodovka na věčné časy

Při rozhovoru přišla řeč i na otázku převodovek. Klasické manuály u výkonnějších aut postupně vyklízejí pole dvouspojkám a automatům. K nevoli řidičů-puristů např. značky Ferrari a Lamborghini už pár let manuály nenabízejí a když se dnes podíváte do konfigurátoru 911, také máte na výběr PDK nebo nic.

Porsche 718 si zachová manuál, dokud bude existovat. Zde v Boxsteru GTS. Foto: Porsche

Jenže Porsche se nedávno dost spálilo, a to nejen u fanoušků, kteří na nové Porsche nemají, ale i u zákazníků, když pro 911 GT3 gen. 991.1 nenabídlo manuální převodovku. Po faceliftu na verzi 991.2 ji do nabídky přidalo a bylo překvapeno ohromným zájmem. Jak k tomu přijdou civilní verze 911 a 718?

„Jednou z věcí jsou jízdní výkony, ale potěšení z jízdy je také velmi důležitou částí řízení (…) takže manuální převodovka zůstane i v 911,“ mírní obavy puristů Walliser. Na tohle téma byla při vývoji dlouhá debata, ale podařilo se manuál zachovat. Do budoucna to ale bude obtížnější, dodává.

Menší 718 je ale v odlišném segmentu. „Zachová si manuál, dokud bude existovat,“ říká rozhodně Walliser. V této části trhu je hodně lidí, kteří kupují manuální převodovky, a manuál je u 718 v současnosti standardem, nikoliv příplatkem. U 911 je tomu naopak – v základu má dvouspojkovou převodovku PDK.