Podmínky nových amerických dotací na koupi elektromobilů většina vozů nesplní

Navíc, baterie, které obsahují minerály „vytěžené, zpracované či recyklované znepokojivou cizí entitou“, jsou z nároku na dotaci vyloučeny úplně. Čína, největší globální producent baterií pro elektromobily, patří mezi tyto znepokojivé cizí entity (orig. „foreign entity of concern“ – znamená to například entitu, která byla označena za teroristickou, ale patří sem i kompletně čtyři státy – Írán, Severní Korea, Rusko a Čína – a subjekty v jejich jurisdikci).

Co to pro americké zákazníky elektromobilů znamená? Ze 72 modelů, které jsou na tamním trhu dostupné, nedosáhne na dotace 70 % právě kvůli původu baterie. A podmínku pro rok 2029 by nesplnil žádný, píše web The Verge, který zprávu přináší.