Po letech stagnování je na obzoru nový začátek. Lancia má chystat několik nových modelů

Představenstvo ovšem evidentně měla rozhodnout jinak. Podle serveru Automotive News, který se odvolává na zdroj uvnitř automobilky, chystá Lancia obří investice a rozvoj, který by měl firmu dostat do popředí skupiny.

Server hovoří o tom, že by měla Lancia v horizontu několika let představit hned tři nové modely. V roce 2024 by se mělo jednat o malý hatchback, který na trhu nahradí dobře prodávaný ypsilon a vůz se údajně stane prvním elektromobilem od Lancie. K dispozici ale bude i ve verzi se spalovacím motorem.