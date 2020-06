Pick-up, dodávky a elektromobil. Ford odhalil společné plány s Volkswagenem

O novodobé spolupráci Fordu a Volkswagenu se z obou stran hovoří už dva roky. Nyní je vše oficiálně dohodnuto, své role v celkem čtyřech segmentech si značky rozdělily a prezentují to i v přiložené tabulce.

Automobilky zveřejnily graf nejbližší spolupráce. První řádek ukazuje, co značky vyvinou a vyrobí, druhý značí, co budou prodávat.

Právě užitkové vozy mají být jedním z klíčových artiklů. Kvůli tomuto typu vozů ostatně Evropská unie zvedá výhružný ukazováček vstříc nově vznikajícímu obrovi, skupinám PSA a FCA stojícím před letošní fúzí. Francouzsko-italsko-americký koncern by se mohl v oblasti užitkových vozů stát až příliš velkým hegemonem.

Protipólem bude právě spojení Fordu a Volkswagenu. Ford do dvou let navrhne a bude vyrábět dodávku s užitečnou hmotností kolem jedné tuny. Jednalo by se o nástupce Volkswagenu Transporter a Fordu Transit Custom.