Panasonic slibuje novou technologii baterií elektromobilů, dojezd má vzrůst o pětinu

Jeden z hlavních dodavatelů baterií pro elektromobily, japonská firma Panasonic ohlásila novou technologii baterií, která má zvýšit jejich energetickou hustotu. A to až takovým způsobem, že dojezd vozu na jedno nabití má vzrůst o 20 procent. To také znamená, že by výrobci mohli při zachování dojezdu stavět auta s menšími a lehčími bateriemi.