Opel chystá ostrou Mokku-e, víc koní ale nedostane

Ostré opely s logem OPC - Opel Performance Centre - jsou stále velmi oblíbené, ovšem v aktuální nabídce značky žádný nenajdete. U britského Vauxhallu je to podobné. Podle britského magazínu Autocar, který cituje výkonného ředitele Vauxhallu Stephena Normana, se to má změnit.

Ovšem asi ne tak, jak by si fanoušci sportovní divize Opelu přáli - logo OPC, resp. v Británii VXR, má jako první dostat elektrický crossover Mokka-e, a to v roce 2022. Co víc, výkon má zůstat na sériových 136 koních.