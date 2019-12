Omlazený VW Multivan a Transporter: Největší zlepšení je pod slupkou

Automobilka Volkswagen má na kontě pár ikon. Typ 1, řečený Brouk, je jasný a jeho nástupce Golf taky. Přinejmenším stejně důležitý je však model, který je označen jen jedním písmenem – T. Příští rok to bude sedmdesát let od startu výroby modelu „Typ 2“, který je označován T1 a který byl první v řadě téhle užitkové legendy. Pro její sedmdesátý rok je na světě facelift šesté generace , označený T6.1, přesně takhle s tečkou.

Přesto ale nikoliv úplně stejné. Na „téčku“ se zvenčí změnila hlavně příď, která má nový nárazník a světlomety. Už v základu mají oddělené paraboly pro potkávací a dálková světla a za příplatek, nebo ve vyšších verzích standardně, jsou k mání LEDky. Vzadu je to podobné – žárovková i LEDková verze zadních lamp dostaly nový design a vážně se to povedlo.

Otevírám dveře, šplhám do sedačky řidiče – díky schůdku a madlu je to geniálně snadné, přijdete-li na ten správný způsob – a rozhlížím se kolem. Největší změnou v kabině je nová palubní deska, která dostala nový infotainment s až 9,2“ displejem a možností připojení k internetu pomocí zabudované SIM karty.

Soukám se ven z garáží, pomáhá mi výborný rejd, a mám trochu strach o kostku, která přibyla nad čelním sklem. Údajně v ní je nějaká anténa. Asi to je těsné, ale nikde o strop či některou z věcí z něj visících neškrtám. Za zběsilého pískání čidel kolem auta – novinka dostala i systém ochrany boků auta při manévrování, on rozvor náprav 3,4 metru u delší verze není zas tak malý – projíždím závorou na svobodu.

Červený kousek jsem dostal na nejmenších 16“ kolech, a nutno říci, že jízdnímu komfortu jsou velmi prospěšná. Transporter je na nerovnostech příjemně měkký a houpavý a tím, že sedím skoro nad přední nápravou, všechno vnímám úplně jinak, než by tomu bylo v osobním autě. Přijde mi přirozené a samozřejmé, že si do ostrých zlomů musím nadjet a že při rozjezdech pořád kvaltuji řadicí pákou. Transporter je nákladní auto a k tomu některé věci prostě patří – a mně se to moc líbí.

Snad díky nové elektronice je tohle chování pryč. Přiznávám, pokud se opravdu hodně soustředíte, moment sepnutí spojky na rozjezdu poznáte, ale že by systém nějak otravoval řidiče či posádku a všechny kolem zdržoval dlouhým prokluzem, to v žádném případě. Jízda je díky tomu nesrovnatelně příjemnější a svižnější.

A co spotřeba? Při krátké testovací jízdě jsem ani jednu variantu co do dynamické jízdy vůbec nešetřil a při focení obě stály pár minut s běžícím motorem. Stopadesátikoňový Transporter ukázal 8,1 litru, silnější Multivan s DSG a čtyřkolkou při parkování hlásil 11,3 l/100 km. Troufnu si odhadovat, že s lehkou nohou to bude o dobrý litr méně, ale zase bude záležet na tom, jaký budete vozit náklad či tahat přívěs.