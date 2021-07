Nový šéf Jaguaru vysvětluje, proč musela vlajková loď XJ skončit bez nástupce

Třebaže se ještě nedávno zdálo, že Jaguar XJ přežije do nové éry značky alespoň s elektrickým pohonem, jeho dvaapadesátiletý život pokračovat nebude. To ostatně víme už pár měsíců , ovšem proč tomu tak muselo být, se pro britský Autocar rozhovořil Thierry Bolloré, který v září 2020 převzal vedení značky Jaguar Land Rover, až nyní.

Byl to totiž právě on, který učinil rozhodnutí nepokračovat s modelem XJ, i kdyby tento vůz pro svou šestou generaci přešel na elektrický pohon. A důvod? Nebylo v tom nic víc, že neseděl do plánů značky. Všechny elektrické jaguary – značka se do roku 2025 chce stát plně elektrickou – mají totiž jezdit na jednotné platformě.