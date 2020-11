Nové Mini Countryman bude i elektromobilem, chystá se na něj lipská automobilka

Nový crossover najde zázemí v továrně v Lipsku, do které BMW postupně investuje masivní částky od roku 2005. Naposledy do závodu putovalo 300 milionů euro, tedy v přepočtu 7,8 miliardy korun. Výrobní kapacita saského závodu se proto zvedla na 350 tisíc vozidel ročně, a BMW proto soudí, že je místo ideálním prostředím pro výrobu nového Mini.

Na elektrifikaci a elektromobilitu se ostatně BMW zaměřilo v nově investovalo do továrny dalších 100 milionů euro (zhruba 2,6 miliardy korun), díky kterým se v Lipsku vybuduje další montážní linka pro komponenty elektrického pohonu. Do provozu bude uvedena už v roce 2021 a zařadí saskou továrnu do mezinárodní sítě míst, kde se vyrábějí i vysokokapacitní baterie BMW. Nová linka o rozloze 10 000 metrů čtverečných má být vysoce automatizovaná.