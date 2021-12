Nové limity spotřeby aut v USA jsou tvrdší, než se čekalo

Že americká vláda vedená prezidentem Joem Bidenem z Demokratické strany přitvrdí v limitech spotřeby paliva automobilů oproti tomu, co požadoval republikán Donald Trump, bylo nasnadě. EPA (Environmental Protection Agency, česky Agentura pro ochranu životního prostředí) však v čerstvě odhalených limitech spotřeby předčila i to, co plánoval Barack Obama.

Nová pravidla vejdou v platnost v roce 2023 a do roku 2026 znamenají snížení limitu emisí CO2 o 28,3 %. EPA předvídá, že se tak ušetří 3,1 miliardy tun emitovaného oxidu uhličitého do roku 2050. Kromě toho požaduje, aby v roce 2030 byla polovina všech vozidel prodaných v USA elektromobily či plug-in hybridy.

Kritika se neozývá jen ze strany automobilek. „Zatímco lidé obrací každý dolar, aby si mohli dovolit spolehlivou dopravu v atmosféře rostoucích cen benzínu, vláda uzurpuje více kontroly nad vozidly, kterými jezdíme do práce a vozíme děti do školy. Je to také radikální tlak na přechod na elektromobily, který učiní Ameriku více závislou na čínských dodavatelích a poškodí naši globální konkurenceschopnost,“ citovaly v minulosti noviny New York Times Cathy McMorrisovou Rodgersovou z Republikánské strany.