Nová Kia Niro je tu, umí sama přepnout na elektřinu v zelených zónách

Po nedávné upoutávce automobilka Kia světu odhalila novou generaci crossoveru Niro. Ovšem ti z nás, kteří jsou lační po opravdu detailních informacích a fotografiích, si opět budou muset ještě počkat - po stránce techniky víme zatím jen to, že niro bude k mání jako hybrid, plug-in hybrid a elektromobil.

Zpět ale k tomu, co víme. Upoutávka nelhala, přední i zadní světla ukazovala poměrně přesně. Produkční niro je citelně střízlivější verzí konceptu Habaniro, který se odhalil v roce 2019. C-sloupek a plast na dolních koncích dveří má jinou barvu oproti zbytku karoserie a bumerangovité zadní lampy jsou výrazným designovým prvkem. Tato oblast ovšem má mít vliv i na lepší aerodynamické vlastnosti karoserie.

Podle tiskové zprávy vůz „zhmotňuje zasazení značky Kia o rozvoj udržitelnější budoucnosti“. Niro stojí na principu „Joy for Reason“, tedy česky „Radost z rozumu“ a chce „vyvážit ekologicky zodpovědný přístup a futuristicky zaměřené ztvárnění“.

Automobilka dále hovoří o štíhlých sedačkách, které navozují dojem prostornosti, ovšem v chudé fotogalerii se na ně nemůžeme podívat. Co však už víme, je, že vůz je vystavený na soulském autosalonu až do 5. prosince a že by měl být na trhu i v Česku od začátku příštího roku.