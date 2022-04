Nissan vyvíjí chytřejší systém předcházení nehodám, vypořádá se s nepředvídatelnými situacemi

Automobilka Nissan se pochlubila svým pokročilým asistenčním systémem s názvem ProPilot - přesněji, jeho vývojem a tím, co by měl zvládat. Situace, které ukázala videem, nejsou zrovna snadné ani pro řidiče-člověka. Kombinují totiž více nebezpečí najednou a vyžadují přesnou a rychlou reakci na obě.

Je to třeba situace, kdy se vůz vyhýbá pneumatice upadlé z auta v protisměru. Přejede tedy do jiného pruhu, jenže do toho může vjet ono auto z druhé strany silnice - a na to vůz reaguje. Řidič v takové situaci může mít tendenci sledovat tu pneumatiku ve zpětném zrcátku a nevšimnout si nového, nikoliv menšího nebezpečí.