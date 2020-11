Nejrychlejší auto světa svůj pokus raději zopakuje, rekordních 508 km/h vzbudilo pochybnosti

Jen pár dní poté, co americká automobilka SSC zveřejnila video, na němž jejich Tuatara dosáhla rychlosti až 331 mph (532,7 km/h), se objevily zprávy o tom, že může být falešné. Ostatně, ani firma, jejíž software a technika zajišťovaly měření, ani Guinnessova kniha rekordů nový rychlostní rekord 508,73 km/h (průměr dvou jízd tam a zpět) neposvětily.

Automobilka SSC na to reagovala prohlášeními o tom, že příčina nesouladu je v chybě producentů videa, kteří použili špatný záznam. Měl ukazovat jinou než rekordní jízdu, zatímco data z telemetrie měla pocházet z rekordní jízdy.

Jerod Shelby, šéf firmy SSC, nyní přichází s rázným řešením - Tuatara pojede znova. „Ať uděláme cokoliv, abychom tento rekord zachránili, vždycky bude mít pachuť. ... Musíme to udělat znova a způsobem, který je nepopiratelný. Takže až to uděláme příště, a začneme se na to připravovat ve velmi blízké budoucnosti, musíme mít v autě měřicí přístroje od více různých společností a jejich personál musí být přítomen, aby všechno kontroloval,” nechal se slyšet.