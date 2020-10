Je SSC Tuatara skutečně nejrychlejší produkční auto? Kolem rekordu panují nejasnosti

Proč displej ukazoval výrazně nižší číslo? Taková byla jeho specifikace z výroby – víc neměl podle Shelbyho vůbec umět ukázat. To by se ale měl zastavit na 301 mph a zůstat tam, zatímco auto by dále zrychlovalo, což se ovšem nestalo. Podle Shelbyho ale není podstatný – jeho odchylka byla už při 320 km/h nějakých 24 km/h, takže s ním pro určení rychlosti vůbec nepočítali.

Podle Shelbyho to tedy vypadá, že střihači externí firmy smíchali data z telemetrie při skutečné rekordní jízdě s videem, které ukazuje pomalejší jízdu. „Třebaže jsme nikdy nezamýšleli použít video jako důkaz, litujeme, že videa, která jsme sdíleli, nebyla přesným záznamem toho, co se 10. října stalo,” uzavírá Shelby a dodává, že produkční firma zveřejní skutečný záznam rekordní jízdy v co nejjednodušší formě a v co nejkratším čase.